Mikes Anna az elmúlt években a Dancing with the Stars egyik legtündöklőbb csillaga volt. Tavaly pedig az egész életét megváltoztatta a műsor, ugyanis partnerével, Krausz Gáborral nem csak a táncparketten találtak egymásra. A szerelmesek kapcsolata pedig azóta is sziklaszilárd.

Mikes Anna idén viszont már nem vállalta a Dancing with the Stars felkérését és nem lép színpadra, először és utoljára pedig a Tények Plusz kamerái előtt mesélt arról, miért döntött így.