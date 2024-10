Hat hét, elképesztő küzdelmek és drámai hajszák után véget ért a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, melyet a Fülöp-szigeteken, majd Tajvanon forgattak. Tegnap este kiderült, hogy a két versenyben maradt páros, Mikes Anna és Krausz Gábor, illetve Béres Anett és Sáfrány Emese közül az utóbbi páros nyerte meg a 15 millió forintos fődíjat. Az utolsó adásban látványos próbatételek várták a versenyzőket, melyben ismét kitartásra, gyorsaságra, és ügyességre is szükségük volt a versenyzőknek - írta az origo.hu.

Először járókelők cipőjében elrejtett kódokat kerestek, majd többek között Tajvan legmagasabb épületébe, a Taipei 101-be is felmentek a világ leggyorsabb liftjével, egy másik negyedben pedig egy utcazenészt kellett megtalálniuk. Béres Anett és Sáfrány Emese nyertek és ezzel a legnagyobb összeget nyerték az Ázsia Expresszben.

Most a közösségi oldalán reagált a második helyezésre Krausz Gábor és Mikes Anna is, akiknek eleinte több konfliktusuk is volt a győztesekkel, főleg a sztárséf miatt, azonban úgy tűnik, hogy ez csak a játéknak szólt és azóta sikerült rendezni a helyzetet. Közösségi oldalukon keresztül üzentek a győzteseknek és a műsor nézőinek.

Először is szeretnènk gratulálni a győztes párnak, Emesének és Anettnek! És le a kalappal minden páros előtt, mert mindenki a határait feszegette.

Nem tudtuk mire vállalkoztunk Gáborral mikor igent mondtunk az ÁZSIÁRA, zöld erőben is jártunk az első héten. Aztán ráéreztünk a játékra, védettek voltunk és erőre kaptunk. Közben hajszáztunk háromszor. Majd jött a borítékos játék, ahol szerencsénk volt...

Másodikok lettünk, de nem vagyunk szomorúak! Egy “banánhéjon csúsztunk el”, de együtt!

Igen, volt pár passport kikérés, de továbblendültünk együtt.Végig összetartottunk, tisztelettel voltunk egymás felé és segítettük egymást. Hálásak vagyunk az ÁZSIÁNAK amiért még jobban rávilágított az igazán fontos dolgokra az életben! A Fülöp-szigeti emberek kedvességét es a minket befogadó családoknak itt is KÖSZÖNJÜK SZÉPEN a segítségüket. Köszönjük a producerek, szerkesztők és operatőrök remek munkáját, nagyon komoly volt a mögöttünk álló team!

És mi az amit magunkkal hoztunk? Az emberi kapcsolatok sokkal fontosabbak mint a tárgyak. És persze azt, hogy a szerelemünk sokkal erősebb egy reality műsornál!

- írta bejegyzésében Mikes Anna, aki Krausz Gáborral közösen.