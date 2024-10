Már biztos, hogy az a valóság, amit az egykori teniszező egy, a napokban feltöltött videójában mondott, vagyis, hogy Noszály Sándor bipoláris személyiségzavarban szenved. A felvételekből pedig az is világosan kitűnik, hogy épp veszélyesebb mániás szakaszban járt, ami bár ingadozhat a súlyos és kevésbé súlyos állapot között, elmúlni biztosan nem tud kezelés nélkül.

A Bors megkereste a témában Drelyó Ágnes pszichológust, aki általánosságban beszélt a bipoláris személyiségzavarról és annak az egyénre és a környezetére gyakorolt hatásairól.

Noszály Sándor barátai és nővére egy közleményt juttattak el a sajtóhoz, mely szerint a sportoló kezelését megkezdték.

Egyúttal azt is közölték, hogy az állapota okán jelenleg nem alkalmas arra, hogy felkészüljön a küszöbön álló bokszmérkőzésére, ezért visszalépett a küzdelemtől.

Noszály Sándor személyiségzavara magától nem gyógyul meg

– A bipoláris személyiségzavart korábban mániás depressziónak hívtuk és nem véletlenül.

Ennek a betegségnek van egy depressziós és egy mániás fázisa és ez a kettő jól elkülönül egymástól. Ugyanakkor ez az egyik leggyakoribb pszichés betegség. Általában a depressziós szakasz jelenik meg először és nem ritka, hogy akár éveken át nem is jelenik meg a mániás fázis.

Az, hogy mennyi idő telik el a két fázis között egyénenként változó és persze létezik a teljesen tünetmentes, úgynevezett nyugalmi állapot is, ami szintén lehet hosszabb, vagy rövidebb intervallumú is. A régi elmélet szerint a bipoláris személyégzavart gyógyítani nem lehet, csak a tünetek kezelhetőek. Ugyanakkor nem mindegy, hogy a beteg milyen szakemberhez kerül, ahogyan az sem, hogy mikor!

Terápiával és gyógyszerekkel el lehet érni a teljes tünetmentességet

– kezdte a szakember, aki azt is elmondta, hogyan ismerhető fel ez a gyakori, mentális betegség és mit tehet a rokon, barát, ha tapasztalja a tüneteket.

Gyakori tünet az alvászavar és a csapongó beszéd...

– Mindkét szakasz nagyon intenzíven jelentkezik

A depresszió jelei a kedvetlenség, lehangoltság, vagy éppen a túlzott aggódás és jelentkezhetnek alvászavarok is, illetve szélsőséges esetben az öngyilkos gondolatok is teret nyerhetnek. Ezt követi a mániás szakasz, amire jellemző a túlzott jókedv, csapongó beszéd és gyakran előfordul, hogy a beteg a fizikai szükségleteit háttérbe szorítja. Annyira túlpörög, hogy nem figyel magára.

Ez itt is jelentkezhet alvászavarként, de akár úgy is, hogy a beteg nem is eszik. Ilyenkor a személy önbizalma határtalan méreteket ölt és valamiféle nem létező hatalommal ruházza fel önmagát. Ez akár túlzott kockázatvállalásba is átcsaphat és az illető önveszélyessé is válhat. Jellemző még, hogy a felajzottság állapotában irreális tervek születnek meg a fejében. Ezek mögött azonban nincs valódi „énerő”, és amikor ez az állapot lecseng, jön a hiányérzet, ami súlyosabb lehet, mint maga a mániás szakasz. Az egyén még kevesebbnek, még értéktelenebbnek kezdi érezni magát. Az ilyen súlyos személyiségzavar esetében minél súlyosabb a kórkép, annál nehezebb a belátás.

A betegek elszakadnak a reális önmeghatározástól

– magyarázta a lapnak Drelyó Ágnes pszichológus, aki beszélt a környezet felelősségéről is.