A házi őrizetben lévő zenész a börtön helyett most a magánéletével próbál szerepelni. Azt állítja, titokban több évig együtt volt egy fiatalabb nővel, akivel még a bírósági tárgyalások idején kezdődött a kapcsolatuk, mára azonban szakítottak – derült ki a jelenleg házi őrizetben lévő Galambos Lajos újabb nyilatkozatából, amely szerint már nincsenek együtt kedvesével.

A trombitás nyilvánosan alig néhány hete beszélt a kapcsolatáról először, akkor még jelen időben.

Egy nagyon szép és jólelkű kapcsolatban élek. A gyerekeimen kívül egy hölggyel is

– nyilatkozta október közepén a Tények Pluszban.

Házi őrizetben, nyomkövetővel a lábán éldegél a trombitás otthonában

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW bulvár

A trombitás akkor azt mondta, különleges a helyzete, hisz házi őrizetben van, így „nem tud udvarolni járni”. Mint kiderült, a kapcsolatuk nem is most alakult ki, hanem korábban: amikor bíróságra járt, titokzatos párja végig támogatta, hisz a viszonyuk abban az időben kezdődött – írja cikkében az Origo.

Lagzi Lajcsi egyébként hivatalosan 2022 elején vált el 23 év házasság után a gyermekei anyjától, Boglárkától.

„A gyerekek összezárnak, de a gyerekek ugyanakkor azt is elmondják, nem azonos módon, ki-ki a maga helyzetéből nézve, hogy apának joga van a boldogsághoz” – mondta még korábban a mulatós zenész, aki csak annyit kért a családjától, hogy adjanak esélyt a kapcsolatának.

Táncolni sem egyszerű

A trombitással kapcsolatban a napokban az is kiderült, hogy szerepelt volna a Dancing with the Stars új évadában, meg is kezdte a felkészülést Südi Iringóval. A táncosnőt végül a műsor első adásában már Vomberg Frigyessel láthattuk, miután Galambos Lajos szereplését nem engedélyezték a hatóságok.