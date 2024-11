Két és fél év után szakított Molnár Andrea és Szente Vajk, a kapcsolatuk nagyjából egy hónappal ezelőtt véget ért a legújabb hírek szerint – bár az információt hivatalosan egyelőre nem erősítette meg egyikük sem. Mindenesetre már az beszédes volt, hogy 2,5 év nem volt elég arra, hogy felvállalják a nyilvánosság előtt az érzelmeiket.

Molnár Andrea csak annyit mondott a Blikknek, hogy az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, Szente Vajk pedig úgy nyilatkozott, hogy magánéleti kérdésekre továbbra sem válaszol.

A lap szerint a szakítás fő oka a sok munka, a külön töltött idő lehetett – Szente Vajk ugyanis nemcsak a Dancing with the Starsban zsűrizik, de a kecskeméti színház főrendezőjeként vidéken is dolgozik, míg Molnár Andreának a Fever Dance tánccsapat tagjaként van rengeteg fellépése - írja az Origo.