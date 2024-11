Idén ősszel 12 év kihagyás után visszatért a TV2 képernyőjére Magyarország legendás tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult show zsűrijében ezúttal is a magyar zenei élet csillagai foglalnak helyet, akik közül ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt: Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid válogattak a tehetségek közt, ők állították össze az évad döntős csapatát - írja az Origo.

Összeállt a 12 döntősből álló csapat, a jövő héten már az élő show-val folytatódik a Megasztár a TV2-n.

Az adás során többször drámai pillanatok zajlottak a stúdióban. Bánsági Petronella nagy fejtörést okozott. A Megasztár zsűrije egyetlen döntést sem hozott meg olyan nehezen, mint Petronella és Dóra párbajának győztesének kihirdetését, egy ponton Rúzsa Magdi el is sírta magát

Kialakult a döntős mezőny

Drámai pillanatok után kialakult a döntős mezőny. A jövő héttől Baráth Kata, Gudics Máté, Dénes Dávid, Papp Doma, Kiszel Jennifer,Tóth Abigél, Balogh Rebeka, Szilágyi József, Imreh Zsanett, Dányi Róbert, Buzási Patrik és Bánsági Petronella versenyeznek azért, hogy kiderüljön ki lesz a győztes.

Ez vár a Megasztár győztesére

Aki idén megnyeri a TV2 zenés tehetségkutatóját, olyan mesés nyereményekkel gazdagodik, ami az országos hírnév mellett hatalmas segítség lesz a zenei karrierjének beindításában. A győztes énekes 40 millió forintot zsebel be, emellett felvehet egy dalt Los Angeles zenei fellegvárában, a Paramount Recording Studiosban.