Ennyi idő után biztonságos a volán mögé ülni, ha lecsúszik egy-két rövidital

Közeleg a húsvét, és ilyenkor még az is elcsábul egy kupica pálinkával, tojáslikőrrel vagy egy jó pohár borral, aki egyébként a hétköznapokon egyáltalán nem fogyaszt alkoholt. Csakhogy, mint ismert, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetés tekintetében. Ez annyit jelent, hogy a hatályban lévő rendelkezés szerint semmilyen tűréshatár vagy felső limit nincs. Ha vezetés közben egy közúti ellenőrzés során történt szondázásnál, rosszabb esetben a rendőr által elrendelt vérvételnél kiderül, hogy alkoholt fogyasztottunk, azonnal jön a büntetés, aminek mértéke leginkább a véralkoholszinttől, vagy a légalkohol-koncentrációtól (is) függ – írja cikkében a Mindemegette.hu.

Iszik vagy vezet? – Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetéssel kapcsolatban

Fotó: New Africa / Forrás: Shutterstock

Felgyorsítható az alkohol felszívódása?

Sokan úgy gondolják, hogyha alkoholra eszünk, akkor hamarabb felszívódik. Ez egy hatalmas tévhit! Az étel, így a zsír sem közömbösíti az alkoholt. Hasonlóan városi legenda az is, hogy a fröccs rendben van, ha vezetünk, ugyanis hígítva kevésbé árt. A leheletünket könnyedén elnyomhatjuk valamilyen mentolos cukorkával, vagy néhány fej hagymával, ám ettől még a vérünkben ugyanúgy ott lesz az alkohol, amit a szonda lazán ki is mutat. A kávét is gyorsan felejtse el mindenki. Bármennyire is jól esik egy fekete, az nem segíti a lebontást. Erre csak a májunkban dolgozó enzimek képesek, ami minden ember esetében más tempóban történik.