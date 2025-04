Alma, a Trabant alapokra épült kabrió

Bármily furcsán hangzik, az Alma Cabrio nem mostanában (tehát 1995-ben – a szerk.) látta meg a napvilágot. Papillon néven a nyilvánosság elől visszavonultan már korábban is létezett, míg tavaly teljes testi valójában lépett színre a Budapesti Nemzetközi Vásáron, ahol Szorcsik Lajos feltaláló alkotásaként mutatták be. Akkor látta meg és – saját elmondása szerint – szeretett bele első látásra egy 1977 óta vállalkozással foglalkozó üzletember, Pápa Imre. A szerelem oly erősnek bizonyult, hogy hamarosan elhatározta: megvásárolja a kiállított autó licencét, majd megkezdi az autó gyártását. Testvérének, Pápa Zsigmondnak is tetszett az ötlet, annyira, hogy közösen (Pápa ás Pápa néven) kft.-t alapítottak – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Fotó: Autó-Motor Archív / Forrás: Magyar Nemzet

Következő lépésként megvásárolták a Pestvidéki Gépgyár biharkeresztesi üzemét. A felszámolás előtt álló egységben akkor már csak kevesen dolgoztak néhány befejezetlen, a cég hagyományos profilját képviselő munkán. Ténykedésüknek köszönhetően a befejezett daruk és kábeldobok után újabbakra kaptak megrendelést.

Az Alma Cabrio alapja a Trabant volt

Az elsősorban lakatosműhelyekből álló, összesen két és fél hektárnyi területet elfoglaló üzem kapacitása azonban jóval meghaladta az igényeket, így kapóra jött az autógyártás gondolata. Az Alma alapja – már Szorcsik Lajos szabadalma szerint is – nem más, mint a jó öreg Trabant. Ennek acélvázát és fődarabjait használják fel a Pápa testvérek az egyes kabriók létrehozásához.

Minden egyes biharkeresztesi autó sorsa egy – lehetőleg nem túl lerobbant – Trabant vásárlásával kezdődik. Erről leszerelik az összes műanyag karosszériaelemet, kiszerelik a segédalvázkeretet (kétütemű) motorral és a váltóval együtt, majd kiürítik az utasteret is. A teljes üres acélvázat oly módon alakítják át, hogy először zártszelvények behegesztésével megerősítik a padlólemezt, beerősítik a bukócsövet, majd a felesleges régi részeket levágják. Közben természetesen a kocsik előéletéből adódó hiányokat is pótolják. Az így előálló vázra a festést követően felhelyezik a műanyag burkolóelemeket és elkezdődhet az ezután már Almának nevezhető jármű felépítése.