Mutatjuk, miből derül ki, ha nem iható a csapvíz

Mivel mostanra jól tudjuk, mennyire fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, és azt is, hogy erre a legjobb a víz, naponta több liternyit is megiszunk. Arra is érdemes figyelni, honnan szerezzük be az éltető folyadékot. A csapvíz vagy ásványvíz közül előbbi bizonyul jobb választásnak, de esetenként ezzel is vigyáznunk kell. Lássuk, mik a jelei annak, ha nem iható a csapvíz - írta meg a Mindmegette.

Fotó: Krakenimages.com / Forrás: Shutterstock

Felhőssé válik a pohárban

Ha az ivóvíz felhős, zavaros a pohárban, várjunk egy kicsit. Néhány perc után nézzük meg, hogy kitisztult-e, és ha igen, akkor nyugodtan fogyasszuk el. Ilyenkor a nagy nyomás miatt a víz megtartja magában a levegőbuborékokat, de ez teljesen normális és ártalmatlan jelenség. Ha nem tisztul ki, az annak a jele lehet, hogy a lakóhelyünkön túl kemény a víz.