Hasznosítsa újra háztartási hulladékait!

A hulladék megfelelő kezelése nemcsak a környezetvédelem miatt fontos, hanem azért is, mert egyes anyagok újrahasznosítása akár anyagi hasznot is hozhat. Sokan nem is tudják, hogy a régi elektronikai eszközök, kábelek, műanyag kupakok vagy fémhulladékok pénzért leadhatók - írta a Mindmegette.

Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a hulladék értékesítéséről.

A kupakokat külön gyűjtse

Bár az üdítősflakonok kupakjai már hozzá vannak rögzítve az üveg nyakához, mégis külön gyűjthetők és újrahasznosíthatók. Az automaták a flakonokat kupak nélkül is beveszik, míg a külön leadott kupakok körülbelül 85 forintot érnek kilónként az átvevőpontokon.

Elektronikai hulladékok – kötelező leadni

Régi elektronikai eszközeinket nemcsak érdemes, de jogszabály szerint kötelező is hulladékudvarokba vinni, mivel veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. A tévék, számítógépek, mosógépek, hűtők és még a hajszárítók is ide tartoznak. Egy több tíz kilós készülékért akár 5 000 forintot is kaphatunk.

Kábelek – értékes réztartalom