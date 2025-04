Ezeket ették, itták a gazdagok a Hunyadiak idején

Hunyadi Mátyás, vagyis I. Mátyás király a 15. század második felének meghatározó uralkodója. Ahhoz, hogy megismerhessük, mit is ettek az akkori magyar királyság lakói, nem árt ismerni a lakosság összetételét. Az országot akkoriban a becslések alapján körülbelül 3 millióan lakták, és mai szemmel nézve meglepően sokszínű, soknemzetiségű volt a lakosság – olvasható a mindmegette.hu oldalán.

Mátyás király viaszszobra a budapesti Madame Tussauds kiállítás sajtóbemutatóján a Palazzo Dorottyában 2023. május 23-án

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

A magyarok mellett éltek itt a törökök elől menekülő szerbek és horvátok, románok. A felvidéki városokban döntően németek éltek, az északi területeken pedig megtalálhatóak voltak szlávok is. Erdély területén szászok, Nagyváradon olaszok, Eger környékén pedig vallonok is éltek jelentős számban – olvasható a Wikipedián.

Így étkeztek a gazdagok a Hunyadiak idején

A tehetősek asztalára gyakran került hús és hal. A marha- és sertéshús mellett a víziszárnyasok, azaz a liba és a kacsa, illetve a vadászat során szerzett zsákmányállatok, mint a fácán, a vaddisznó, a nyúl és az őz is asztalra kerülhetett olyan különlegességek mellett mint például a fogoly, a páva vagy a seregély. A halak közül a viza, a csuka, a menyhal, az angolna és a pisztráng is kiemelést érdemel. A zöldségek közül káposztát, a borsót és a lencsét, illetve vörös- és fokhagymát használtak főzés során.

Főrendi vendégség számára terített asztalnál pohárköszöntőt mondó várúr viaszfigurája a Thury-vár történetét bemutató állandó kiállításon

Fotó: Jászai Csaba / Forrás: MTI

A kenyér nemcsak alapélelmiszer volt, hanem ezzel sűrítették a mártásokat is. A lisztes sűrítés, mint konyhai technika jóval később fejlődött ki, a húsokat pedig gyakorta szósszal, mártással kínálták, és ebbe tunkolták a kenyeret. A korabeli feljegyzésekben megdöbbentően sok mártásreceptet találni. A kenyér köretként is funkcionált, mivel a krumpli akkoriban még ismeretlennek számított. Míg ma alapvetés a krumplis köret, addig Mátyás idején különféle gabonaféléket, hajdinát, kölest és árpát ettek az emberek – olvasható az Origo cikkében.

Az alkohol is népszerű volt az udvarban

Az italok közt a ma is legnépszerűbbeket, a bort, sört és az égetett szeszeket találjuk. Magyarország már Mátyás idejében is számtalan remek bortermő vidékkel rendelkezett, a különlegességet inkább a sör jelentette. A méhser, a méz és a víz alkoholos erjedése során létrejött ital, vagy a márc (a méhser és a szőlőtörköly keveréke) ismert ital volt, míg klasszikus értelemben vett sört árpából, kölesből készítettek, sőt akár mézzel is édesítették.