Jennifer Lopez júliusban Budapesten koncertezik

A világ egyik legsokoldalúbb és legnagyobb hatású előadója, Jennifer Lopez 2025 nyarán visszatér a nemzetközi koncertszínpadokra. A Jennifer Lopez: Up All Night – Live In 2025 című turné keretében a világsztár exkluzív fellépéssorozatot indít, amelynek egyik kiemelt állomása Budapest lesz – jelentette be a Green Stage Production.

A magyar közönség 2025. július 20-án, vasárnap este 20 órától az MVM Dome-ban láthatja a popikon élő koncertjét. A jegyértékesítés április 9-én indul.