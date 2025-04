Mire számíthat az emberiség klímakatasztrófa esetén?

A mindennapi élet azonban nagyon is megváltozhat, ahogy a szériában is. Az éghajlati veszélyek növekedésének az egyik első hírnöke, hogy nagyon megdrágul a házak biztosítása, vagy egyenesen elérhetetlenné válik. A klímaváltozás miatti migráció napjainkban is jelentős: Banglades partvidékéről évente tízezrek kénytelenek elköltözni, az USA déli határán átjutni próbáló közép-amerikaiak jelentős részben olyan földművesek, akiket tönkretettek az egyre gyakoribb szárazságok. Az olyan kis csendes-óceáni szigetországokban, mint Tuvalu vagy Kiribati, már zajlanak tervezett kitelepítések. A gazdagabb helyeken (például New Yorkban, vagy Velencében) tengeri védőgátakat építenek, de nyilván nem lehet minden tengerpartra falat építeni