Pente 500/600: a magyar kisautó, amely sok évvel megelőzte a nyugati törpeautókat

Tildy Zoltán köztársasági elnök így nyilatkozott 1946-ban: „olcsó autókat kell forgalomba hozni, amelyeket a legkisebb jövedelmű dolgozók is meg tudnak vásárolni. Úgy tudom, a Weiss Manfréd-gyárban készül már a magyar szerkezetű kisautó, ez is egy lépéssel közelebb visz a probléma megoldása felé”. Az említett WM kisautó valóban létezett, Pentelényi János gépész- és repülőmérnök alkotása volt, aki már az 1930-as években is a Weiss Manfréd Művekben dolgozott. Jól ismerte kora autótípusait, külföldi tanulmányútjai révén a gyártástechnológiát is. Gépészmérnökként tanulmányozta a német gyárak gyártáselőkészítő munkáját, sokoldalú képzettsége által tudta, mivel jár egy új típus megtervezése és gyártása – eleveníti fel a Magyar Nemzet cikke.

A Pente 500/600 megálmodója, Pentelényi János (1911–1996)

Forrás: Magyar Nemzet/ Autó-Motor archív

A csepeli gyár vezetői Pentelényi terveit örömmel fogadták, megvalósíthatónak tartották. A tervező ugyanis reális alapokon állt, és pontosan látta az adottságokat és a lehetőségeket, nem kergetett álmokat. A vezetők azonnal elfogadták a kisautógyártással kapcsolatos elképzeléseit,

amelynek lényege az alacsony önsúlyra, kevés alkatrészre, egyszerű szerkezetre, hosszú élettartamra, kis előállítási költségre törekvés volt.

Pentelényi a vázolt alapelvek szerint tervezte meg kisautóját, amely két felnőtt és két gyermek szállítására készült. Hátulra helyezte a kéthengeres, kétütemű, léghűtéses, 500 cm³-es, 3600/perc mellett 15 lóerőt teljesítő motort.