Mutatunk néhány természetes rovarriasztót!

A tavasz beköszöntével megjelennek a rovarok is, amikkel nemcsak a szabadban találkozhatsz, hanem az otthonodban is. Szerencsére nem kell rögtön a vegyszerekhez nyúlnod, számos természetes rovarriasztó szer van, amit a konyhádban is megtalálsz. Így környezetbarát módon tessékelheted ki a hívatlan vendégeket az otthonodból. Lássuk, mire van szükséged hozzá – írta a Mindmegette.hu.

Természetes rovarriasztó a konyhából

Nem szerencsés vegyszerekkel harcolni az apró élőlényekkel, főleg akkor, ha gyereked és háziállatod is van. Szerencsére minden olyan szer megtalálható a konyhádban vagy kamrádban, amire szükséged lehet a rovarok ellen. Türelemre viszont mindenképp szükséged lesz, hiszen ezek a szerek lassabban fejtik ki a hatásukat, mint a boltokban kapható, előregyártott társaik.