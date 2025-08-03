3 red flag, ami jelzi, hogy azonnal új fodrászt kell keresned

Az első alkalom, amikor belépsz egy fodrászatba, mindig izgalmas: vajon megértik, mit szeretnél, jól bánnak a hajaddal, és valóban olyan lesz a végeredmény, amire vágysz? - teszi fel a kérdést a Life.hu.

Fotó: Natali Kuzina / Forrás: Shutterstock

Sajnos azonban sokan akkor döbbennek rá, hogy hibát követtek el a választás során, amikor már túl késő: a frizura nem az elképzelésük szerint sikerült, vagy a kezelés kellemetlen élménnyé vált. Vannak azonban figyelmeztető jelek, az úgynevezett red flagek, amelyek előre jelezhetik, hogy ideje új fodrászt keresni.

Az első red flag a kommunikáció hiánya.

Ha a fodrász nem kérdez részleteket, nem figyel oda, mikor elmondod, milyen frizurát szeretnél, vagy gyorsan elintézi a dolgot, az nagy probléma.

A jó fodrász mindig részletesen kikéri a véleményedet, tisztázza, hogy mennyi hosszt vágjon, milyen stílust képzelsz el, és megerősíti, hogy mindent pontosan értett. Ha ezt a folyamatot figyelmen kívül hagyja, előfordulhat, hogy a végeredmény csalódást okoz, és a hajad nem olyan lesz, amilyennek szeretted volna.

A második red flag a környezet és az eszközök állapota.