Az AI lebuktatta a nőket: erre szórják el a pénzüket
Plázázás, impulzusvásárlás, „olyan cuki volt” kategória? Az AI lerántotta a leplet a nők pénzköltési szokásairól – mi tagadás, van benne néhány fájó igazság.
Az AI listája lerántja a leplet néhány felesleges pénzkidobásról (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A Life.hu megkérdezte az AI-t, árulja el, szerinte melyik az a 10 dolog, amire a nők a legtöbbször boldogan költenek, de teljesen szükségtelenül?
A mesterséges intelligencia természetesen megválaszolta a kérdést, lássuk!
Íme, az AI listája: ezek a legnagyobb női pénztárca-gyilkosok
- Trendi ruhák
Ez egy ördögi kör, hiszen mindig jön egy új kollekció, és úgy érezzük, nem maradhatunk le róla.
Érdemes azonban átgondolni, hogy biztosan kell-e minden divattrendet hajszolni, vagy inkább csak kiválogatni azokat, amelyek a legtesthezállóbbak számunkra.
- Kencék minden mennyiségben
Krémek, szérumok, pakolások, amiket megveszünk, de valójában a többségüket ritkán, vagy lehet, hogy sohasem használunk.
Az AI tanáécsa: érdemes listát készíteni a meglévő termékekről, mielőtt újakat vásárolnánk.
3. Kávé és nassolnivalók
Egy kis öröm a bevásárlás közben, reggelente a munkába rohanva, vagy hazafele egy nehéz nap után, mert megérdemeljük. Nem kell minden apró örömről lemondani, de néha otthon is el tudjuk készíteni a kedvenc kávénkat, amit egy trendi hordozóban magunkkal is vihetünk.
4. Dekorációs apróságok
Ez főleg évszakváltáskor, vagy ünnepek előtt veszélyes, amikor ellenállhatatlan késztetést érzünk, hogy telepakoljuk a kosarunkat apró, hangulatos holmikkal.
„Olyan finom illata van ennek a gyertyának, egy új pléd pedig mindig jól jön” – gondoljuk, és ezek a kis késztetések gyakran vezetnek a felesleges pénzkidobáshoz.
5. Divatos kiegészítők
Táskák, ékszerek, amelyek csak a pillanatnyi trendhez passzolnak. Az AI szerint sokszor elegendő egy-két jól megválasztott klasszikus darab is.
Mi kerül még a nők kosarába, mire költenek a hölgyek boldogan, de néha meggondolatlanul? Az AI által összeállított lajstrom tartalmaz még néhány, tán nem is olyan meglepő tételt. Kíváncsi rá? Akkor kattintson!