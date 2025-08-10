augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

32°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Íme, az ország legszebb kertjei

Címkék#gyümölcs#fotópályázat#kert#virág

Óriási divat itthon a sokszínű, természetes kert, amellyel a hobbikertészek a viszontagságos környezeti körülményekre reagálnak – ez derült ki a Greenman – Az ország legszebb kertje 2025 fotópályázatra érkezett több ezer fotó alapján.

MW
Íme, az ország legszebb kertjei

"A kert nem csupán esztétika számomra, hanem csendes ima, gyógyulás, kapcsolódás az élettel. Nyugalommal tölt el, ha a virágaimmal, a kerttel foglalkozhatok, és addig ameddig ott vagyok, nem érzek fájdalmat.” – Frankovics Anita, Legszebb virágoskert kategória győztes.

Forrás: Greenman/Facebook

Hiába a szélsőségesen aszályos június, majd a hirtelen lehűlés és az országot sújtó viharok, a magyar hobbikertészeken nem lehet kifogni. A Greenman - Az ország legszebb kertje 2025 fotópályázatra több ezer fotó érkezett a legszebb gyümölcsöskert, legszebb virágoskert és legszebb veteményes kategóriákban szerte az országból. A győztesek idén is a kertrajongók szavazatai alapján kerültek ki.

"A kert egy hely, ahol kikapcsolódhatok és feltöltődhetek. Gyermekkorom óta kertészkedem." - Bene József, Legszebb gyümölcsös kategória győztes
Forrás: Greenman/Facebook

A beérkezett képek jól mutatták: Az egész évben nyíló virágokat ötvöző, az örökzöldeket előnyben részesítő díszkert és a családi asztalt friss gyümölccsel és zöldséggel megtöltő haszonkertek mellett hatalmas divat a természetes kert.

Ez a hobbikertészek leleményességét is tükrözi: az elmúlt években tapasztalható szélsőséges nyarak, a hirtelen lezúduló esők, a hosszan tartó szárazság, az invazív fajok megjelenése mind arra ösztönözték a kertészeket, hogy a lehető legkisebb mértékre csökkentsék a növényvédő vegyszerek használatát. Helyette sokan például őshonos növényekkel, vadvirágos kerttel, a változatosságra törekedve alakítanak ki egy olyan élőhelyet, amely képes ellenállni a következő évek viszontagságainak.

"25 éve kertészkedek, amelyet szívvel-lélekkel teszek, 2 éve nyugdíjas vagyok, szabadidőm nagy részét a kertben töltöm. A legnagyobb élmény számomra, a termés betakarítása, ha a családom asztalára nap-mint nap, friss zöldségfélét tehetek."
Forrás: Greenman/Facebook

Az alábbi linken tud csodaszép kerteket nézegetni.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu