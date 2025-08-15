2 órája
JAS–39 Gripen: a magyar légtér védelmének szolgálatában (videó)
Talán nincs is hazánkfia, aki ne ismerné a Gripen nevet. De vajon tudjuk-e, mire utal a hazánk légterét védő vadászgéptípus nevében a JAS mozaikszó? Ez bizony a sokoldalú harci repülő háromféle funkciójára utal: a svéd Jakt vadászt, az Attack támadót, a Spaning felderítőt jelent, e szavak kezdőbetűiből áll össze a rövidítés. A Magyar Nemzet harci gépeket bemutató sorozata most a JAS–39 Gripen portréjával jelentkezett. Mint írják, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison állomásozó flotta újabb négy vasmadárral bővülhet a közeljövőben.
A svéd kormány 1978-ban döntött a skandináv ország légierejének modernizálásáról, a lehetőségek vizsgálata után 1982-ben született meg a döntés arról, hogy ezt a célt a már komoly harcigép-gyártási tapasztalatokkal rendelkező Saab és más hazai cégek közreműködésével valósítja meg. A többfunkciós vadászgép, a JAS–39 Gripen kifejlesztésére a Saab, az Ericsson, a Volvo és a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium kapott megbízást – derül ki a Magyar Nemzet cikksorozatának legfrissebb részéből.
A prototípus berepülését 1988-ban tudták elkezdeni, de a tesztek két gép balesete miatt 1996-ig elhúzódtak. A Gripen végül csak 1996. június 9-én állt hadrendbe a svéd légierőnél.
Hat országban szolgál a JAS–39 Gripen
A Gripent a kezdetektől exportra szánták, de az erre vonatkozó célok csak korlátozottan valósultak meg: az elmúlt negyedszázadban a típust Svédország mellett a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság, Thaiföld és Brazília rendszeresítette, és bár a svédek szerettek volna a finnekkel, a hollandokkal, a norvégokkal, a dánokkal, a bolgárokkal, az osztrákokkal, a lengyelekkel és a szingapúriakkal is megegyezni, e megrendelések végül nem realizálódtak.
A Magyar Honvédég 2006. március 30-a óta alkalmazza a géptípust, mára összesen tizennégy vadászgép áll hadrendben a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár állományában, a kecskeméti légi bázison. 2021 nyarán a magyar Gripenek modernizálásáról döntött a kormány, ami érinti a radarelektronikát és a fegyverzetet is. Emellett tervezik egy újabb Gripen-század létrehozását, de addig is hamarosan négy újabb géppel, immár tizennyolc darabra bővülhet a flotta egy tavaly kötött megállapodásnak köszönhetően.
A Gripenek fejlesztéstörténetéről, technikai jellemzőiről, a magyar gépek modernizálásának részleteiről a Magyar Nemzet cikkében olvashat bővebben.
Nézze meg a Baon.hu JAS–39 Gripent bemutató videóját: