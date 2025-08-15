33 perce
Kávé éhgyomorra – többet árt, mint használ?
Sokan indítják egy finom, forró, erős feketével a napot. A reggeli kávé és a hozzá tartozó rituálé szent és sérthetetlen – de biztos, hogy az üres gyomrunk is hálás érte?
Az éhgyomorra fogyasztott kávénak sok káros mellékhatása van (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Éhgyomorra kávé – ez a szokás több szempontból is ártalmas lehet. Az éhgyomorra fogyasztott fekete ugyanis megzavarhatja a gyomor sav-bázis egyensúlyát, hiszen a kávé serkenti a gyomorsav termelődését.
Ha nincs a gyomorban táplálék, ami ezt semlegesítse, könnyen okozhat gyomorégést, savas refluxot vagy akár gyomorfájdalmakat. Ez különösen azoknál a személyeknél jellemző, akik érzékenyebbek a savas közegre – hívja fel a figyelmet a life.hu cikke.
Miért nem egészséges evés előtt kávézni?
A szakértők szerint a kávé éhgyomorra történő fogyasztása fokozza a stresszhormon, a kortizol termelődését is.
A kortizol szintje reggel eleve magasabb, mert segít felkészíteni a szervezetet a nap kihívásaira. Ha pedig még egy adag koffein is rásegít erre, az túlzott stresszreakciót válthat ki, ami hosszú távon a hasi zsírok lerakódását, az elhízást is elősegítheti.
Az üres gyomorba öntött kávénak még számos más kellemetlen, káros hatása ismert – arról, hogy melyek ezek, valamint arról, hogy mikor tanácsos meginni az első kávét ide kattintva olvashat.