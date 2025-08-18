Gondolta volna? Ezért is életveszélyesek lehetnek a nyári viharok!

A legtöbb ember egy nyári zivatar közeledtét megkönnyebbüléssel fogadja: végre lehűl a levegő, tisztul az ég. Az allergiások és az asztmások számára azonban egy ilyen vihar nem a megváltást, hanem az egészségügyi probléma – egészen konkrétan az allergia és az asztmás roham – kezdetét jelenti.

Mi történik vihar idején a levegőben és a tüdőben?

A vihar előtti erős szél a levegőbe juttatja a pollenszemeket, majd a magas páratartalom és az esőcseppek apró részecskékre törik őket. Ezek a mikrorészecskék mélyen a légutakba jutnak, ahol a szervezet immunrendszere heves reakciót indít – gyulladás, hörgőszűkület, fokozott nyákképződés léphet fel.

Ezért fordulhat elő, hogy a „csak” szénanáthás beteg hirtelen asztmás rohamot kap.

A roham ilyenkor percek alatt kialakulhat: nehézlégzés, mellkasi szorítás, köhögés, sípoló légzés jelentkezhet, és súlyos esetben oxigénhiány, eszméletvesztés is bekövetkezhet. A legnagyobb veszélyben az van, akinek van pollenallergiája, de nem tud róla, vagy ha tud, nincs megfelelően kezelve.

