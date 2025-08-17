augusztus 17., vasárnap

Búcsú a kocsonyától? A Z generáció már nem kér a nagyi főztjéből

A generációváltás a gasztronómiában is tettenérhető. A Z generáció már nem rajong a klasszikus magyar ételekért, nem csak másképp él, másképp is eszik – és ez bizony kihat a teljes magyar konyhakultúrára.

MW
A Z generáció étkezési szokásai gyökeresen más (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Miközben a boomerek és az X generáció még jó szívvel kanalazta a töltött káposztát vagy kocsonyát, a mai húszasok,  inkább smoothie-t reggeliznek, zabkását esznek, és rendelnek egy színes poke tálat. A Z generáció életmódja és étkezési szokásai is gyökeresen mások – írja a Life.hu. 

Fisherman's,Soup,Or,Halászlé,In,A,Cauldron,,It,Is,A
A halszlét is száműzi az étlapról a Z generáció
Fotó: Morana Photo

A Z generáció már nem kedveli a zselés állagú vagy erős ízű ételeket, mint a kocsonya, kenyérpuding, máj hagymával, vagy a konzervek és pástétomok – ezek sokaknak csak a gyerekkori „meg kell enni” emléket jelentik, nem pedig az örömteli étkezést. 

A túl egyszerű „falusi” magyar ételek sem túl népszerűek a körükben, így a pásztortarhonya vagy a dödölle se készül már a konyhájukban. 

Klasszikusok, amiket köszöni, nem kéri a Z generáció

  • Kocsonya – a zselés állag a legtöbb Z generációsnál egyet jelent a „kösz, nem” érzéssel
  • Halászlé – sok a macera vele, halat meg amúgy is kevesen esznek
  • Sült máj hagymával – túl erős íz, és már az illatával is baj van
  • Rakott kel, rakott karfiol – a főtt káposztás, besameles, zsíros ételeket sokan nehéznek érzik
  • Tüdőpörkölt, pacal – a belsőségeket már a Y generáció is hanyagolta, de most végképp eltűnhetnek
  • Zsíros kenyér hagymával – a boomerek kedvence, de ma már csak retró poén
  • Házi lekvárok és kompótok – a bolti cukormentes verziók kiszorították őket
  • Lebbencsleves, tojásos nokedli uborkasalátával – sok Z generációsnak ezek már „csóró kaják”

Ha a magyaros menüt nem, akkor mégis mit esznek szívesen a mai húszévesek? A Z generáció kedvenc ételeinek a listája megér egy kattintást

A dosszié további cikkei
