Két SUV-val és nagy kedvezménnyel lépett piacra a Chery Magyarországon
A kínai Chery két modern SUV-val és jelentős árengedménnyel lépett be a hazai piacra. A modellek benzines vagy hibrid erőforrással érhetők el – és ennek komoly oka van.
Két divatos SUV-val és komoly kedvezménnyel jelent meg a magyar piacon a kispályásnak nem mondható Chery. A Tiggo 8 plug-in hibrid villanymotorja 204 lóerővel segíti vagy váltja ki a benzinest
Forrás: Magyar Nemzet
Fotó: Mosoni Péter
Az EU elektromos autókat sújtó vámjai után a kínai gyártók a hibridekre és benzines modellekre helyezték a hangsúlyt. Így érkezett meg Magyarországra a Chery is, Ázsia negyedik legnagyobb autógyártója.
Rendhagyó helyszínen, egy Dunán ringatózó hajón tartották a gyártó bemutatkozó rendezvényét, amelyen az importőr Grand Automotive East Kft. (társvállalata forgalmazza nálunk a Nissant) munkatársai vázolták fel a kezdetben 14 hazai szalonban, hétéves vagy 150 ezer kilométeres garanciával árusított modellek piaci bevezetését és hátterét. Érdemes megjegyezni, hogy a Chery konszernhez tartozó, műszakilag is közeli rokon Omoda és Jaecoo márkák már korábban megjelentek nálunk, ezek vezérképviseletét egy másik cég látja el, így konkurenciaharc várható – olvasható a Magyar Nemzeten.
A cég a családi autókra fókuszál Európában, a vonalvezetésnél pedig nem a sportosság, hanem az elegancia volt a vezérfonal. Ez tetten érhető a kisebbik, Tiggo 7 nevű kompakt SUV-n is, mely a VW Tiguan, a Hyundai Tucson és társaik ellen indul csatába, és 4,55 méteres hosszával tágas utas-, illetve 500 literes csomagteret kínál.
A hivatalos jelölés szerint 1.6 T-GDI vagy Chery Super Hybrid (CSH) hajtással kapható a nagyobbik, 4,72 méter hosszú szabadidő-autó, a Tiggo 8, igaz, nagyobb tömege miatt valamivel szerényebb menetteljesítmények jellemzik.
Első körben a Chery szabadidőautó-családjának (Tiggo-sorozat) előbb említett két tagja lesz a kereskedőknél, a járművekről írt teszteket ITT olvashatja el.
