szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepő, de működik

12 perce

Ezért önts kólát a mosógépbe

Címkék#olaj#koffein#ruha

Tudtad, hogy a sokak által kedvelt üdítő nemcsak frissítő ital, hanem hatékony tisztítószer is?

MW
Ezért önts kólát a mosógépbe

Forrás: Shutterstock

Fotó: brizmaker

A kóla nem tartozik az egészséges italok közé - írta a Mindmegette. 

Ám a TikTok-videók megjelenése óta tudjuk, hogy ellenben remek tisztítószer, jól hasznosítható a háztartásban. Összetevői – a szénsavas víz, a foszforsav és a koffein – olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek segítenek a szennyeződések, olaj- és zsírfoltok eltávolításában.

Nem véletlen, hogy egyre többen alkalmazzák a kólát a mosógép tisztításra.

 Furcsa, de azok szerint, akik már próbálták,  hetente 2-3 deci kóla a mosógép dobjába öntve az nemcsak a ruhák tisztaságát segíti, hanem magát a gépet is megóvja a lerakódásoktól és a kellemetlen szagoktól. Hogy miért? Nézzük!

A kólában lévő foszforsav reakcióba lép a rozsdával, így segít eltávolítani a mosógép belsejében lerakódott rozsdafoltokat. 

Szénsavas üdítőital, a buborékok pedig fellazítják a szennyeződéseket és lerakódásokat. 

A koffein és cukormentes változatok hatékonyan oldják a zsíros, olajos foltokat, így a ruhák előkezelésében is kiválóak.

A teljes cikkért kattints ide. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu