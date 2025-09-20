57 perce
Ezért veszélyes, ha sokat ül!
Lehet, hogy minden nap veszélynek teszi ki magát anélkül, hogy észrevenné.
Forrás: Shutterstock
Fotó: TetianaKtv
Biztosan hallott már arról, hogy valaki a túl sok ülés miatt trombózist kapott –írja a Mindmegette.
De tudja, mi zajlik ilyenkor a testben? Amikor órákon át mozdulatlanul ül – legyen szó irodai munkáról, hosszú autóútról vagy repülőútról –, a lábakban lelassul a vérkeringés. Ez a pangás ideális környezetet teremt a vérrögök kialakulásához.
Szakértők szerint ennél már csak az rosszabb, ha a lábak keresztben pihennek egymáson, ugyanis ez is rontja az áramlást, és fokozza a trombózis veszélyét.
A rizikó különösen nagy azoknál, akik már átestek mélyvénás trombózison (DVT), de a kockázat valójában mindenkit érint – ezért a megelőzés kulcsfontosságú.
A trombózis és a vérrög tünetei
Érdemes odafigyelni a jelekre, mert a lábon kialakuló trombózis súlyos szövődményekhez vezethet. A leggyakoribb tünetek:
duzzanat (általában az egyik lábon),
fájdalom vagy érzékenység a lábban,
vöröses vagy kékes elszíneződés a bőrön,
a láb tapintása melegebb.
