Tragédia is történhetett volna

43 perce

Frizbit dobott egy látogató az oroszlánkifutóba

Címkék#állatkert#oroszlán#frizbi

Egy oroszlán életébe is kerülhetett volna a felelőtlen cselekedet: egy látogató frizbit dobott az oroszlánkifutóba a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az intézmény nyomatékosan felhívta a figyelmet: soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat.

MW
Egy frizbit dobtak be az oroszlánok kifutójába

Forrás: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

– Állatgondozóink a ma reggeli szokásos feladataik ellátása közben valami furcsa, idegen dologra lettek figyelmesek az oroszlánkifutóban. 

Csakhamar kiderült, hogy egy látogató a képen látható műanyag – vélhetően kutyáknak szánt – frizbit dobta Ginni, Basil és Kharia kifutójába

 – írja posztjában a Fővárosi Állat- és Növénykert. 

Egy látogató vitte be a frizbit az állatkertbe Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Az intézmény felhívta a figyelmet, hogy az eset könnyen balul sülhetett volna el. 

 A házikedvenceknek – vagy gyermekeknek – készült játékok nem alkalmasak arra, hogy egy állatkerti állat, játsszon vele. Még akkor sem, ha a játék leírásában szerepel, hogy „emészthető”.

– Mivel az állatok ezeket könnyedén egyben lenyelhetik, úgy, hogy a gondozók, vagy állatorvosok észre sem veszik, az emésztőrendszerük biztosan nem birkózik meg vele és mire az állat tüneteket produkál, még műtéti beavatkozással sem biztos, hogy segíteni tudnak rajta. Az állapota már végzetes is lehet – hangsúlyozta ki a fővárosi állatkert. Felidézték: emlékszünk az esetre, amikor szeretett

 vízilovunk Süsü 31 évvel ezelőtt hasonló okokból, egy teniszlabda miatt lelte végzetét.

– Tisztelettel de határozottan kérjük látogatóinkat, hogy soha ne dobjanak semmit az állatok kifutójába, mert könnyen tragédiát okozhat – hívta fel a figyelmet az intézmény.

 

