Égi show vár ránk pénteken: a Hold bekapja a Fiastyúkot
Pénteken újabb ritka égi jelenségben gyönyörködhetünk. Az égi showt 22 órától hajnali 1 óráig figyelhetjük meg. Megéri a baglyoskodást, mert nem mindennapi látvány lesz, amikor a fogyó Hold „bekapja” a Fiastyúkot.
Érdemes megnézni a ritka égi jelenséget, amikor a fogyó Hold elfedi a Fiastyúkot (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak, ahogyan a Hold és a Fiastyúk párosa egyre magasabban lesz látható az égen – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel.
Az északkeleti égbolt felé tekintve a páros 22 órakor, a fedés kezdetén még csak 8 fokkal lesz a horizont fölött.
Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarás-mentes keleti horizontra lesz szükség. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben látható a Hold és a teljes Fiastyúk, annak legfényesebb csillagaival.
A jelenség előrehaladtával, 23 óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körbeveszik.
Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben meg-figyelhető az égen. Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából. Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50–100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, ahogy a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amik később kibukkannak a Hold másik oldalán.
Nekünk csodás látvány, a csillagászoknak fontos megfigyelés az év eddigi legfényesebb üstököseOktóberben jön az év egyik legizgalmasabb égi jelensége.
Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között.
Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles és Eudoxus kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre.
Aki teheti, vegyen részt, mert
a Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ, 2023 és 2029 között több fedés is megfigyelhető, de ezután csak 2042-ben lesznek újra Fiastyúk fedések.
Szeptemberben még több ms égi csoda is vár ránk – az információkért érdemes követni a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapját és Facebook-oldalát.
