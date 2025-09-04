Tegnap, 14:24
Íme hazánk legszebb és legizgalmasabb motoros útvonalai
Izgalmas vonalvezetést, sok kanyart, szép tájat és nem mellesleg jó minőségű aszfaltot kínálnak azok a magyarországi útszakaszok, amelyeket a Magyar Nemzet cikke ajánl örömmotorozásra túrázáshoz.
A lap szakújságírói cikkükben öt útvonalat gyűjtöttek össze.
1. Az aktuális kedvenc
Az utóbbi években valósággal ellepték a motorosok a Komárom-Esztergom vármegyében található Bajna környékét, egészen pontosan a Bajnát és Héreget összekötő útszakaszt. Teljesen érthető, ugyanis az alig több mint tíz kilométeres szakaszon minden megvan ahhoz, hogy a motoros boldog legyen. A Bikaréti-dűlő szőlőhegy ölelésében lévő, természetileg is kivételes adottságú úton hemzsegnek az izgalmasabbnál izgalmasabb kanyarok, nem mellesleg pedig az aszfalt minősége sem rossz. Így aztán hétvégente nemcsak motorosokra, hanem élményautósokra (sokszor komoly sportkocsikkal) is számíthatunk.
A megnövekedett forgalommal a hatóságok is tartják a lépést: gyakran igazoltatják a drónokkal is figyelt motorosokat, de ami a biztonság kapcsán fontos, hogy motorosbarát szalagkorlátot szerelt fel az útkezelő, vagyis baleset esetén nem tud a védőelem alá csúszni a vezető. Mivel több trükkös kanyar is található a szakaszon, a Magyar Közút fogódzkodót nyújtó burkolati felfestésekkel segíti a közlekedőket. A felfestett körök azt jelzik, miként kerüljük el a szembesávba való áttérést, míg a zöld csík az ideális íveket mutatja. Mindenesetre aki járt már a Bajna–Héreg „szerpentinen”, az tudja, hogy észnél kell lenni, cserébe az élvezeti szint nagyon magas!
2. Kalandozás északon
Ahogy elhagyjuk Salgótarjánt észak felé, egy igencsak intenzív, húsz kilométeres útvonalra hajthatunk: irány Cered! A raliversenyekről is ismert, parányi településhez vezető úton sok-sok élvezetes kanyarral találkozhatunk, ritmusa sokkal „folyékonyabb”, mint a bajnai szakaszé, tempója pedig kisebb. Persze itt is vannak alattomos kanyarok befelé szűkülő ívvel, így mindig a megfelelő biztonsági tartalékokkal (sebesség, fékút, dőlésszög) érdemes haladni.
Sok felkapott motorosútvonallal szemben itt nagyon gyér a forgalom, a Magyar Nemzet munkatársai egy szombati napon is meglepően kevés motorostársukkal találkoztak. Az út minősége változó, egyenetlen felületből nincs hiány, ugyanakkor az újraaszfaltozott részek az átlagosnál jóval tapadósabbak. Ha már Ceredet vesszük célkeresztbe, érdemes megnézni Zabart is, Magyarország leghidegebb települését (az év 365 napjából 55 esetben Zabar tartja a napi minimum-hőmérsékleti rekordot).
3. Az örök klasszikus
Hazánk legmagasabb hegysége, a Mátra évtizedek óta a magyar motorosok kedvelt és elismert úti célja, azonban a legnépszerűbb szakasz kétségtelenül a 24-es úton a Mátrafüredet Parádsasvárral összekötő húsz kilométeres rész. A klasszikus parádi szerpentinen az odalátogatók általában többször is fel-le motoroznak, ami érthető is, hiszen szuper útminőség és izgalmas kanyarok jellemzik. A néhol beláthatatlan fordulók miatt érdemes óvatosnak lenni, a szemből érkező buszok és a jelentős forgalom miatt a felezővonalat ajánlott elkerülni.
Mivel a parádi szakaszon sajnos balesetekből sincs hiány, ne lepődjünk meg a fokozott rendőri jelenléten. Aki erre jár, annak érdemes kis kitérőt tenni a Kékestetőhöz vezető útra is, de Parádsasvárat elhagyva Recsk és Sirok érintésével mindenképpen ajánlott elmotorozni Egerbakta felé is. Itt körülbelül 15 kilométeren át szintén remek minőségű aszfalt és változatos kanyarok fogadnak minket. Sokkal kevesebben vannak, mint a 24-es út mátrafüredi részén, és az élvezeti szint nagyon hasonló. Nem véletlen, hogy nagy motorkerékpár-márkák is sokszor ide szervezik magyarországi ügyfélprogramjaikat.
