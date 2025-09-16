Klein Dávidék kalandos úton érték el a Dhaulagiri alaptáborát

A expedíció szervezői közleményükben emlékeztettek arra, hogy a két magyar hegymászó, aki szeptember 6-án indult Budapestről, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül akarja elérni a Himalája egyik hegycsúcsát, a Föld hetedik legmagasabb pontját.

Kiemelték: Klein Dávid és Nagy Márton útja az alaptáborig a vártnál kalandosabban alakult. Mint írták, volt egy pillanat, amikor a nepáli események miatt az egész expedíció megvalósulása kérdésessé vált, hiszen „ha nincs kormány, nincs infrastruktúra és a fiatalok reformmozgalma forradalomba csap át, könnyen lehetett volna, hogy a helyi ügynökség nem vállalja az expedíció logisztikai támogatását”.

A mászópáros Katmanduba, Nepál fővárosába érkezett, majd néhány napra Pokharában ragadt, ahonnan végül szeptember 12-én jutottak ki és terepjáróval indultak tovább a 2670 méter magasan fekvő Marphába, az utolsó olyan faluba, amely még járművel megközelíthető. Innen gyalogosan, három nap alatt, szeptember 16-ára érte el a 4750 méteren található alaptábort jakkaravánjuk.

A következő hetekben a hegymászók akklimatizációs köröket hajtanak végre a hegyen, ennek célja, hogy hozzászoktassák szervezetüket a nagy magassághoz, valamint a hegyen felszereléseket – sátrat, gázt, élelmet – helyezzenek el, előkészítve ezzel csúcsmászó körüket. A sikeres akklimatizáció után egy többnapos megfelelő időjárási ablakot kell kivárni és csak akkor indulhat el a csúcsmászás, ami várhatóan október 5-15. között lesz.

A Dhaulagiri első magyar megmászását 2006-ban egy hatfős magyar csapat hajtotta végre. A csúcsra végül csak Erőss Zsolt jutott fel, 2006. május 27-én. 2021-ben Varga Csaba erdélyi hegymászó is elérte a csúcsot. Klein Dávid és Nagy Márton Géczy Dávid rendező-operatőrrel kiegészülve érkezett Katmanduba.

A páros az előrejelzésekre támaszkodva választja ki a csúcsmászásra alkalmas, többnapos időjárási ablakot: egy olyan időszakot, amikor a szél sebessége elfogadható és a csapadék mennyisége is minimális. Ezután nekivágnak, hogy a korábban kiépített táboraikra támaszkodva elérjék legmagasabb táborukat. Innen a csúcsmászó napot megelőző éjszaka indulnak el, hogy világosban, lehetőleg még a délelőtt folyamán elérjék a legmagasabb pontot és innen vissza tudjanak ereszkedni legalább utolsó táborukig. A csúcsmászás végét az alaptábor biztonságos elérése jelenti, minden felszerelésükkel és szemetükkel együtt.