A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik

A közleményben kiemelték, hogy a „tehetséges szótanuló” kutyák (gifted word learners) nemcsak megjegyzik a játékok neveit, hanem képesek azokat új, teljesen más kinézetű tárgyakra is kiterjeszteni, amennyiben azok ugyanarra a funkcióra használhatók. Ez a készség eddig kizárólag kisgyermekeknél, valamint néhány, hosszú éveken át tanított papagájnál vagy bonobónál volt ismert. Az egyetem tanulmánya a Current Biology folyóiratban jelent meg.

Illusztráció

Forrás: AFP

Mint írták, az embereknél a jelentéskiterjesztés a nyelvtanulás egyik alapköve, a funkció alapján történő kiterjesztés azonban ennél is összetettebb képességet igényel. Egy kisgyermek fokozatosan megtanulja, hogy a „csésze” szó a bögrére, a pohárra és a kulacsra is vonatkozhat, hiszen mindegyik az iváshoz kapcsolódik. Ez a felismerés annak ellenére jön létre, hogy e tárgyak formájukban és anyagukban jelentősen eltérnek egymástól, funkciójuk azonban összeköti őket.

Míg számos állatfaj képes küllem alapján csoportosítani tárgyakat, a funkcióra vonatkozó tanult szó kiterjesztése rendkívül különleges szellemi képességeket feltételez. Bizonyos szavak megtanítása egyes állatoknak rendkívül idő- és munkaigényes, és csak nagyon kevés egyed képes valóban elsajátítani ezeket.

Ezek a tehetséges szótanuló kutyák egyedülálló lehetőséget kínálnak e jelenség vizsgálatára, mivel ők a gazdával való játék során, természetes interakciókban gyorsan sajátítják el a szavakat – a játékok neveit

– idézték a közleményben Claudia Fugazzát.