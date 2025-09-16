szeptember 16., kedd

Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak

Laár András anyagi nehézségein a rajongók összefogása segített, 10 millió forintot dobtak össze számára.

Tankolni és enni sem volt miből: rajongói segítettek Laár Andrásnak

Laár András magyar humorista, költő, énekes, zeneszerző

A Mandiner sajtóinformációra hivatkozva azt írta, hogy Besenyő Pista bácsi örömében zokogott, ugyanis Laár András néhány nappal ezelőtt még tankolni és ételre sem tudott költeni, majd pár óra alatt tízmillió forint érkezett a számlájára.

Az ország Besenyő Pistája múlt héten arról posztolt, hogy teljesen eladósodott, egy tanyán él, és már csak 3000 forintja maradt. Segítséget kért, és szinte azonnal meg is kapta: nem gazdag mecénásoktól, hanem több ezer egyszerű embertől.

A Mandiner szerint Laár András sírva beszélt arról, hogy kispénzű emberek, számára ismeretlen emberek ezrei utaltak pénzt, kihúzva ezzel őt a nehéz helyzetből.

 

