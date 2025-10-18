Bulvár-celeb
Mutatjuk, hogyan lesz csomómentes a puding
A puding egyszerű édesség, de sajnos könnyű elrontani.
A csomómentes puding titka
Hideg vízzel vagy tejjel keverjük ki az alapot
A hibátlan puding titka egyszerű:
a pudingport mindig hideg folyadékkal kell elkeverni.
Egy kis
- hideg víz
- vagy tej
tökéletesen elég ahhoz, hogy simára dolgozzuk az alapot. Ezt követően a hideg elegyet a többi hideg folyadékhoz öntjük, és csak ezután kezdjük el a melegítést.
Ezzel a módszerrel elkerülhető minden csomósodás – ez a legfontosabb konyhai trükk, amit nem érdemes kihagyni.
Kíváncsi a többi trükkre is? Kattintson!
