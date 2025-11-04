35 perce
Mit árul el rólunk, ha felnőttként plüssel alszunk?
Gyermekként mindannyiunknak volt legalább egy, de sokszor inkább egy egész csapat plüssjátékunk. Sokan közülünk felnőttként is megőriznek néhányat, mert ezek a kedves relikviák a gyermekkort idézik. Felnőttként is lényeges, hogyan teremtjük meg a nyugodt alvás feltételeit – de vajon gyerekes dolognak számít, ha a legpihentetőbb álmot még mindig a plüssei társaságában találja meg?
Gyermekként az is hatalmas kihívásnak tűnhetett, hogy elengedjük szüleink kezét a sötét szobában – talán ön is emlékszik azokra az estékre, amikor csak a plüssök nyújtottak megnyugvást a „szekrényben lapuló” mumusok ellen. Egy-egy puha játék sokunknak jelentette a biztonság és a szeretet kézzelfogható formáját – írja a life.hu.
Hogyan hatnak a plüssök a mentális egészségre?
Már gyermekként is érezhettük, hogy a plüssök jót tesznek a lelkünknek. Egy 2013-as kutatás kimutatta, hogy az ölelést igénylő tárgyakkal való érintkezés csökkenti a stresszhormonok szintjét. Jade Wu alváskutató szerint a gyerekek azért szeretik a plüssöket, mert kényelmesek, személyesek és biztonságérzetet nyújtanak – ez pedig felnőttkorban sem változik.
A puha, ismerős tárgyak segíthetnek a félelem és a szorongás oldásában, így stresszes időszakban felnőttként is bátran fordulhatunk hozzájuk.
Ciki, ha felnőttként plüssel alszom el?
Egyáltalán nem! A Build-A-Bear 2017-es felmérése szerint
a megkérdezettek 40 százaléka ma is őriz és használ plüssjátékokat.
A szervezet felnőttek traumafeldolgozó programjaiban is beveti ezeket az „érzelmi segítőket”, hiszen a plüssök nemcsak megnyugvást, hanem lelki stabilitást és biztonságérzetet is adhatnak – akár felnőttként is.
