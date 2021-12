Hétfőn indult a lakosságnak szóló napelemes pályázat második szakasza, amelyben újabb hat megye, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna lakói igényelhetnek támogatást napelemes rendszerek telepítéséhez, nyílászárók cseréjéhez, fűtés korszerűsítéséhez és akkumulátor telepítéséhez - közölte Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a szaktárca közleményében.

A közleményben a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a kormány célul tűzte ki, hogy Magyarország 2050-re klímasemleges országgá váljon, így a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak megfelelően jelentősen növeljék a napenergia-termelést, és tíz év alatt meghatszorozzák a kapacitást, amihez jelentős állami támogatást kívánnak biztosítani.

A kormány célja, hogy 2030-ra a magyar áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen. Ezt segíti a december 6-án elindult lakossági pályázat, amely több mint 201 milliárd forintos keretösszeggel támogatja napelemes rendszerek és akkumulátorok telepítését, nyílászárók cseréjét, illetve fűtési rendszerek korszerűsítését.

A pályázat kifejezetten az átlagjövedelemnél alacsonyabb jövedelmű háztartások számára nyújt segítséget, akik számára nehézséget jelent a megújuló energiaforráson alapuló, modern és környezetkímélő megoldásokra való átállás. A támogatásnak köszönhetően ezek a családok olcsó, saját maguk által termelt áramhoz juthatnak, így a kormány - a rezsicsökkentést megőrizve - egyszerre segíti a leginkább rászorulókat és a zöld átállást is az országban - mutatott rá Steiner Attila a közleményben.

A közlemény kiemeli: a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve részét képező pályázatnak köszönhetően akár 35 ezer család rezsiterhei csökkenhetnek. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke bruttó 2,9 millió forint, fűtéskorszerűsítéssel együtt 11,3 millió forint.

A jelentkezés feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai 2020. évi összevont jövedelmének egy személyre jutó összege nem haladhatja meg a 4 850 000 forintot. A felhívás kiegészült a KATA hatálya alá tartozó személyekkel is, így közülük is jogosultak pályázatot benyújtani a megjelölt jövedelemhatár alatt keresők.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a pályázatok benyújtásának sorrendje nem számít, ugyanis minden, határidőn belül benyújtott kérelem elbírálásra kerül. Az elbírálás objektív pontozásos rendszer alapján történik, amely előnyben részesíti a gyermeket nevelőket és a fejlesztendő járásokban élőket. A benyújtás feltétele az előzetes kivitelezői megállapodás megkötése valamelyik regisztrált vállalkozóval, ez azonban nem jelenti automatikusan a támogatási kérelem kedvező elbírálását. A kivitelezői szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a magánszemély valóban részesül is az igényelt támogatásból.

A felhívás első szakasza múlt héten nyílt meg Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére vonatkozóan, és még további kettő indul az évben. December 20-án 17:00 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, december 27-én 17:00 órától pedig a Budapesten és a Pest megyében lakók pályázhatnak majd.

A napelem.palyazat.gov.hu oldalon a teljes pályázati felhíváson és mellékletein kívül megtalálható a regisztrált kivitelezők listája, az érdeklődők a gyakran előforduló kérdésekre is választ találhatnak, és a pályázat benyújtását segítő oktatóvideókat is közzétesznek. Emellett a pályázat benyújtásában ingyenes segítséget kapnak a pályázók a Széchenyi Programiroda regionális irodáiban, illetve további kérdéseikkel vagy segítségért az ÉMI Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához is fordulhatnak a [email protected] e-mail címen vagy a 06-30-705-2388 telefonszámon - olvasható az ITM közleményében.

Borítókép: Villanyáramot termelő napelem sorok egy lakóház tetőzetén a Duna-parti városban, ahol nagy teljesítményű, gáztüzelésű villamos erőmű is dolgozik a magyar villamosenergia-rendszer számára. Százhalombatta, 2021. október 9.