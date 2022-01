Környezetpolitika 20 perce

Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat

Az Agrárminisztérium (AM) idén is meghirdeti környezet- és természetvédelmi feladataihoz illeszkedő, a civil feladatvállalást segítő, 70 millió forint keretösszegű Zöld Forrás pályázatát - közölte az AM pénteken.

A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy teljesüljenek Magyarország környezetpolitikai céljai, mint például a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos, hatékony, fenntartható használata, a gazdaság zöldítése - írták. Támogatási igényt a közlemény szerint közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő projektterveikre. A pályázatok 2022. január 14-től 2022. február 14-ig, kizárólag postai úton adhatók be. Egy igénylő legalább 800 ezer, legfeljebb 3 millió forint összegre pályázhat. A pályázati felhívás szövege, az adatlap, valamint a pályázati eljárás során végig kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztató a kormany.hu oldal dokumentumtárában érhető el.

