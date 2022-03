Az elmúlt évtizedben Magyarország ígéretes eredményeket ért el a dohányipari szabályozás terén, amelyet az is jól mutat, hogy egyre nagyobb nemzetközi érdeklődés övezi a magyar gyakorlatokat, és Európában egyre többen kíváncsiak a magyar siker titkára – jelentette ki Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke miután bemutatkozó látogatáson hivatalában fogadta Slobodan Erdeljant, a szerb dohányszabályozásért felelős hivatal igazgatóját.

A Hivatal elnöke arról is tájékoztatta szerb partnerét, hogy

a dohánykereskedelem átalakulása előtt a felnőtt lakosság közel 30 százaléka dohányzott Magyarországon, ez a szám mára 24-25 százalékra csökkent. A dohánykoncessziós rendszer bevezetése előtt a dohánytermék eladáshelyek száma minimális állami ellenőrzés mellett közel 43 ezer volt. Ehhez képest ma már közel 6000 Nemzeti Dohánybolt működik

– tette hozzá az elnök.

A tárgyaláson Slobodan Erdeljan ismertette a Szerbiában működő dohánykereskedelmi rendszert, és röviden vázolta az általa vezetett Igazgatóság működését is. Mint mondta, a következő évben Szerbiának tovább kell igazítania a dohányzásra vonatkozó jogszabályait, ebben számít Magyarország segítségére is az által, hogy hazánk megoszthatja a tapasztalatait, segítve ezzel is Szerbia európai uniós integrációját.

