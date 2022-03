A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara budapesti évnyitó rendezvényén kiemelte, hogy a koronavírus-járvány következtében még a „legerősebb, legnagyobb országok is legalábbis féltérdre kényszerültek”. Majd hozzátette, mint minden válság, ez is nyertesekre és vesztesekre osztja fel a világgazdaság szereplőit, Magyarország pedig az előbbiek közé tartozik.

Világossá vált, hogy gazdasági szempontból két dologra van és volt szükség a sikerhez: arra, hogy minél több beruházást Magyarországra tudjunk csábítani, illetve hogy lecsapjunk a kialakuló piaci résekre

– mondta, hozzátéve, hogy ebben nagy versenyelőnyt a gyors kormányzati döntéshozatal.

Rámutatott, hogy a 2010-es „gyászos helyzet” helyett 2013-tól már minden évben az európai uniós átlag mintegy kétszeresével tudott növekedni a magyar gazdaság, ebben pedig kulcsszerepe volt a folyamatos adócsökkentéseknek.

Úgy fogalmazott, hogy ha a siker titkát egyetlen döntésre kellene visszavezetni, akkor az az egykulcsos adó bevezetése lenne. Szerinte jórészt ennek köszönhető, hogy

a magyar gazdaság már nem csak dinamikusan nő, hanem át tudott vészelni egy világjárványt, és a maga javára tudta fordítani a válságot.

Szijjártó Péter ezt követően az Eurostat adatait idézte, amelyek szerint az EU-ban Magyarországon csökkentek legnagyobb mértékben a béreket terhelő adók az elmúlt tíz évben. Mint hangsúlyozta, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazánk 2014 óta évről-évre beruházási rekordokat döntött.

Ez a lendület még a válság alatt sem tört meg, a kormány a beruházásösztönzési program keretében 1380 vállalatnak adott támogatást, amelyek összesen 900 milliárd forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket. Ebből az állam 375 milliárd forinttal vette ki a részét, hozzájárulva nagyjából 290 ezer munkahely megmentéséhez – közölte.

A vírussal szemben az oltás, a világgazdasági válsággal szemben a beruházások jelentették a leghatékonyabb eszközt

– fogalmazott.

A miniszter a beruházások mellett a kifektetések fontosságáról is beszélt. Elmondta, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok tavaly 8,2 milliárd eurónyi profitot termeltek Magyarországon, míg a magyar cégek csak 1,8 milliárd eurónyit külföldön.

A következő években a magyar gazdaság dimenzióváltása érdekében azon kell dolgoznunk, hogy ez a profitmérleg kiegyensúlyozódjon

– húzta alá, hozzáfűzve, hogy ehhez segíteni kell a külföldön is versenyképes magyar vállalatok nemzetközi terjeszkedését.

Szijjártó Péter végül érintette az ukrajnai háború kérdését is, amelynek szerinte jelentős gazdasági hatásai lesznek, így két év alatt immár másodszor fog megbomlani a világgazdasági status quo.

Leszögezte: most minden erőfeszítést a béke megteremtésére kell fordítani, de ezt követően arról is gondoskodni kell a vállalatokkal együttműködve, hogy Magyarország ebből a válságból is megerősödve kerüljön ki.

A „Fókuszban a külpiacok” című konferencián a minisztérium és a kamara stratégiai megállapodást írt alá a külgazdasági együttműködésről.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Fókuszban a külpiacok című évnyitó rendezvényén Budapesten 2022. március 1-jén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd