A 4iG Nyrt. újabb tőkeemelést hajtott végre az Antenna Hungária Zrt.-ben, mellyel a tőkepiaci társaság 76,78 százalékra növelte részesedését a távközlési cégcsoportban. A 132 milliárd forint értékű tranzakciót két albán távközlési vállalat, az ALBtelecom és a One Telecommunications többségi tulajdonrészének apportjával hajtotta végre a 4iG. Az ügylet cégbírósági bejegyzésével lezárultak a nemzeti telekommunikációs vállalatcsoport létrehozására irányuló főbb stratégiai lépések, melynek eredményeként a hazai és nemzetközi távközlési piacon is jelentős infrastruktúrával és szolgáltatási portfólióval rendelkező vállalatcsoport jött létre.

A 4iG Nyrt. (4iG) az ALBtelecom 80,27 százalékos és a One Telecommunications 99,8 százalékos közvetett részesedéseit apportálta az Antenna Hungáriába, ezzel 132 milliárd forint értékben emel tőkét a vállalatban – tette közzé a tőkepiaci társaság Budapesti Értéktőzsde oldalán. A tranzakció eredményeként a 4iG 76,78, míg a magyar állam 23,22 százalékos részesedéssel rendelkezik az Antenna Hungária Zrt.-ben.

A 4iG Nyrt. tavaly augusztusban állapodott meg a magyar állammal egy nemzeti távközlési vállalatcsoport létrehozásában, amely a tőkepiaci társaság távközlési portfóliójának és az Antenna Hungária egyesítésével valósul meg. A felek célja a tranzakcióval egy olyan cégcsoport létrehozása volt, amely méretének, hatékonyságának és infrastruktúrájának köszönhetően versenyképes szolgáltatásokat nyújthat a hazai és a régiós telekommunikációs piacokon.

A megállapodásnak megfelelően a 4iG 2022 április elejéig teljes távközlési portfólióját az Antenna Hungáriába apportálta. A két lépésben megvalósított, összesen 534 milliárd forint értékű tőkeemeléssel az Antenna Hungária olyan telekommunikációs vállalatoknak lett a tulajdonosa, mint a magyarországi DIGI csoport, (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Invitel Zrt., DIGI Infrastruktúra Zrt., i-TV Zrt.), az Invitech ICT Kft., továbbá a montenegrói mobilszolgáltató ONE Crna Gora, valamint az albán 4P szolgáltató ALBtelecom, és a szintén albán mobilszolgáltató ONE Telecommunications. A tranzakciósorozattal Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatcsoportja jött létre, amely a régióban és a Nyugat-Balkánon is jelentős szolgáltatási portfólióval rendelkezik, a vezetékes hang- és internet, a televíziós műsorszolgáltatás, valamint a mobilszolgáltatások piacán.

„Az elmúlt egy évben megvalósított tranzakciókkal végbement az a transzformációs folyamat, amelynek eredményeként a 4iG Nyrt. informatikai rendszerintegrátor vállalatból széleskörű, távközlési és informatikai szolgáltatásokat nyújtó, nemzetközi infokommunikációs vállalatcsoporttá fejlődött.” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója. „Az elkövetkező időszakban a vállalataink közötti együttműködésekre és szinergiák kihasználására törekszünk, illetve a cégcsoport piaci súlyának növelése érdekében tovább vizsgáljuk akvizíciós lehetőségeinket is. Már 2022-ben egységes márkanév alatt és új stratégiával szeretnénk megjelenni távközlési szolgáltatásainkkal a B2C szegmensben, nem csak itthon, hanem a nyugat-balkáni régióban is.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

A tranzakció előfeltételeként az Antenna Hungária cégértékének és a tőkeemelésben érintett vállalatok apportértékének meghatározásában a felek a PwC Magyarország, illetve a DLA Piper értékelését vették alapul. A tranzakcióval kapcsolatos MEIP (Market Economy Investor Principle) tesztet* szintén a DLA Piper jogi tanácsadó iroda végezte.

A magyar állam és a 4iG között 2021 augusztusában létrejöttmegállapodás értelmében a 4iG-nak további tőkeemelésre van lehetősége, amellyel legfeljebb 80 százalékos részesedést szerezhet az Antenna Hungáriában.