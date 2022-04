A Bencsik Dávid részvételével tartott esemény célja a regionális eszmecsere volt a fenntartható élelmezési rendszerek kialakítását célzó Nemzeti Menetrend végrehajtásával kapcsolatban. A panelbeszélgetésen a magyar félen kívül Albánia és Üzbegisztán képviselője működött közre.

A helyettes államtitkár a közlemény szerint kiemelte, hogy multiszektorális együttműködés valósul meg a technológia és kutatás területén, amely egyértelműen felgyorsíthatja az élelmezési rendszerek átalakítását.

Bencsik Dávid az ENSZ Élelmezési Rendszerek Csúcstalálkozójának lekövetése, valamint a Nemzeti Menetrend végrehajtása kapcsán hozzátette, hogy az AM két Nemzeti dialógust szervezett 2021-ben, valamint publikálta a Nemzeti Menetrend véglegesített változatát. Ezentúl

Magyarország regionális szinten is aktívan tevékenykedik a fenntarthatóság érdekében, két V4+4 találkozóra is sor került, melynek eredményeképpen az érintett országok fenntarthatóság iránti elkötelezettségét és közös céljait összegző elnökségi dokumentum is készült

- foglalta össze.

A jelenleg is zajló ukrán-orosz konfliktus hatással van a Nemzeti Menetrend végrehajtására és az élelmezési rendszerek átalakítására - mondta a helyettes államtitkár. Szavai szerint bár Magyarország kétségkívül elkötelezett a fenntartható fejlődési célok iránt, azonban piaci kihívások és az áremelkedés befolyásolhatja a gazdák mindennapjait. Elsődleges célnak továbbra is a biztonságos élelmiszer-ellátás biztosítását nevezte. Úgy vélekedett, hogy a Nemzeti Menetrend végrehajtása várhatóan lelassul az elkövetkező időszakban - olvasható a közleményben.