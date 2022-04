Az ország 986 pontjáról ezüst-jodidot a felhőkbe juttató rendszer évente sok milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd.

A NAK által kiépített rendszer működtetéséhez az Agrárminisztérium a kárenyhítési alapból évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot biztosít. Az előzetes számítások szerint a rendszerre fordított minden egyes forint mintegy 33 forint éves termelési értéket óv meg, ez évente 50 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent – hangsúlyozta közleményében a kamara.

Tavaly a gazdálkodók 39 ezer hektárra jelentettek be jégkárt, míg 2017-ben, az utolsó évben, amikor még nem működött a rendszer 72 ezer hektárnyi mezőgazdasági jégkárt jelentettek be a gazdálkodók. A 2021-es szezon 169 védekezési napjából országosan 92 napon kellett bekapcsolni a generátorokat.

A jégkármérséklő rendszer működését szakmailag támogatja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A kamara az idei védekezési szezonban is 2-3 hetente készít elemzéseket a zivataros napokról, továbbá heti statisztikát állít össze, amelyek online felületen is elérhetők lesznek. A NAK ezekkel is próbálja segíteni a gazdákat, hogy a szélsőséges időjárási helyzetek mezőgazdaságra gyakorolt hatásaira jobban fel tudjanak készülni – ismertette közleményében a kamara.

Borítókép: Az országos jégkármérséklő rendszer egyik talajgenerátorának üzemben tartója összeszereli a szerkezetet a Baranya megyei Garén 2018. május 7-én. Fotó: MTI/Sóki Tamás