További lehetőségek rejlenek a török-magyar agrárgazdasági kapcsolatokban - jelentette ki Nagy István agrárminiszter a tárca közleménye szerint, miután török kollégájával, Váhit Kiriscsivel egyeztetett szerdán Isztambulban.

A tájékoztatás szerint Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy kulturális kötelékeink méltó fóruma az isztambuli Nemzetközi Méhész Kongresszus, hiszen Törökország a világ második méztermelője, Magyarország pedig az Európai Unió élmezőnyébe tartozik. Hangsúlyozta, jelenleg 1,2 millió méhcsalád található Magyarországon, nagyon fontos szerepet betöltve a magyar ökológia tekintetében.

A miniszter felidézte, hogy Brüsszelben számos javaslatot tett, ami a méhek szerepére és védelmére hívja fel a figyelmet. Ha beporzók nincsenek, akkor világ sincs, mert a beporzás egy kiemelten fontos dolog, ezt pedig támogatnunk kell - fogalmazott.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a török-magyar agrárgazdasági kapcsolatokban sokkal több lehetőség van, mint amit jelenleg kihasználunk, ezért tovább kell erősíteni az együttműködést. Mindkét nemzet számára rendkívül fontos a vetőmagtermesztésben, a szarvasmarhaimportban és az édesvízi haltenyésztésben rejlő lehetőségek kiaknázása. A gazdasági vegyesbizottságok ülésén meg lehet találni azokat a pontokat, amelyek mindkét ország számára fontosak - közölte.

A miniszter kifejtette: kiemelten kell támogatni a két ország oktatási kapcsolatainak megerősítését is, a diákok ugyanis hidat képeznek a két ország között. A magyar-török kapcsolatok jó alapot képeznek ebben a folyamatban.

Nagy István hangsúlyozta, hogy Törökország meghatározó szerepet tölt be a világ élelmezésében, ami az orosz-ukrán háború és az energiaválság jelentette kihívások idején kiemelt jelentőségű. Magyarország és Törökország számára ellátási szempontból is lényeges, hogy vége legyen a fegyveres konfliktusnak, mert így garantálható hosszú távon is globálisan az élelmezésbiztonság - tette hozzá.

A felek agrárgazdasági együttműködése kapcsán Nagy István aláhúzta, tovább kell dolgozni a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelésén. A tárcavezető köszönetét fejezte ki Törökországnak, hogy támogatja a méhészeti világkiállítás Budapesten történő megrendezését - közölte az Agrárminisztérium.