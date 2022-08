A 4iG Nyrt. 2022 első felében sikeresen lezárta expanziós stratégiájának első szakaszát, amely során rendszerintegrátor vállalatból Magyarország egyik vezető, komplex szolgáltatásokat nyújtó, regionálisan cégcsoportjává fejlődött – tette közzé a tőkepiaci vállalat a Budapesti Értéktőzsdén. A távközlésben Magyarországon és a Nyugat-Balkánon lezárt akvizícióknak köszönhetően az idei második negyedévben jelentősen nőtt a vállalat árbevétele és eredményességi mutatói, már a bevételek 73 százaléka származott a telekommunikációs ágazattól - írja a közlemény.

Hozzátették: a 4iG fennállásának egyik legsikeresebb időszakáról számolhat be, bár a romló gazdasági környezet hatásai (energiaárrobbanás, erős infláció, forint árfolyam-romlás, ellátási zavarok) az IT és távközlési szegmensekben is érzékelhető. A negatív hatásokat részben ellensúlyozni tudta a bevételek diverzifikációja, és a távközlési üzletágban megkezdett integrációs, ésszerűsítési és konszolidációs folyamatok, amelyek a vállalatok eredményesebb, hatékonyabb, versenyképesebb működését tették lehetővé. Az IT-szektorra jellemző második féléves bevételi szezonalitás, illetve az informatikai piac növekedésének lassulása ellenére a csoport informatikai menedzsmentje úgy véli, hogy az első félévben elmaradt megrendelések a Q3-as és Q4-es időszakra ütemeződhetnek át. A csoportszintű eredményeket olyan egyszeri, a második negyedévben jelentkező tételek is rontották, mint a távközlési üzletágban végrehajtott bérrendezések, illetve az akvizíciók zárásához kapcsolódó költségek.

Rámutattak: a távközlési szektorban végrehajtott akvizícióknak köszönhetően, a romló makrogazdasági környezet hatásai ellenére a 4iG idei I. féléves eredményének forrásai gyökeresen eltérnek az egy évvel korábbiaktól. A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó értékesítési árbevétele 2022 első félévében 121,85 milliárd forintot tett ki, az EBITDA megközelítette a 30,7 milliárd forintot, míg az adózott eredmény 1,6 milliárd forint volt.

A gyors növekedésnek köszönhetően számos stratégiai előnyre tett szert a vállalatcsoport:

· Az IT-szektorra jellemző bevételi szezonalitást a telekommunikációs cégek időben jóval egyenletesebben eloszló bevételei egészítik ki,

· A cégcsoportban újonnan megjelenő távközlési szektorra jelentősen magasabb marzsok jellemzőek,

· Amíg az IT árbevételének túlnyomó többsége a B2B szegmensből származik, addig a telekommunikáció esetében a B2C, valamint a kis- és mikrovállalati értékesítés a domináns,

· Továbbá a Nyugat-Balkánon meghatározó vállalatok akvizíciójával a bevételek földrajzi diverzifikációja szempontjából is előre lépett a cégcsoport - írja a közlemény.

A nemzetközi portfólióban megkezdődött az ALBtelecom és a One Telecommunications összeolvadása, a folyamat végén Albánia egyik vezető, teljeskörű szolgáltatásokat kínáló, konvergens szolgáltatója jöhet létre, amely a legjelentősebb távközlési infrastruktúrával rendelkezhet. A One Crna Gora sikeres márkaváltásának köszönhetően továbbra is Montenegró prémium mobilszolgáltatója, amely az idei második félévben 5G tesztje során megdöntötte az országos adatátviteli sebességrekordot (1648 Mbps), majd a harmadik félévben ügyfelei számára is elérhetővé tette a nagysebességű hálózathoz hozzáférést. Megalakult a tiranai székhelyű 4iG Western Balkan, amely a társaság nyugat-balkáni érdekeltségeinek operatív működését koordinálja, ezzel hatékonyabb vállalatirányítást tesz lehetővé - tették hozzá.

A 4iG a Magyar Állammal közösen előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a Vodafone Magyarország Zrt. megvásárlásáról. Az akvizíció során a 4iG Nyrt. 51 százalékos, míg a Magyar Állam 49 százalékos részesedést szerezhet Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatában. A tranzakció eredményeként a 4iG a vezetékes távközlési szolgáltatások mellett a mobilpiacon is Magyarország egyik meghatározó szereplővé válhat - zárul a közlemény.