A nagykövetek kategóriák nélkül egy ötvenes listát állítanak össze az általuk legkiválóbbnak tartott emberi kezdeményezésekről, erről a listáról a közönség választhatja ki a kedvencét - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel

Tavaly rekordmennyiségű, 98 ezer közönségszavazat érkezett a jelöltekre, melynek eredményeképpen az éjjel-nappal ugrásra kész Vérlovagok vihették haza a Highlights of Hungary közönségdíját, és az ezzel járó kétmillió forintot

- idézték fel a közleményben.

Emellett a nagykövetek egymás között is szavaznak a listáról, a mindenki által legszerethetőbbnek és leginspirálóbbnak megszavazott kezdeményezés szintén kétmillió forintot kap, tavaly a nagyköveti díjat a Tulipán Gyermekotthon kapta.

Az idei nagykövetek között van Borbás Marcsi, producer, főszerkesztő, műsorszerkesztő; Mádai Vivien, az ELLE magazin főszerkesztője; Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos és kommunikációs szakember, valamint lánya Rókusfalvy Lili, televíziós szerkesztő-műsorvezető; Nagy Viktor, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó; Lobenwein Norbert, kulturális szervező, a Telekom VOLT Fesztivál, a Balaton Sound, a Strand Fesztivál, a ZamJam, a MOL Nagyon Balaton, a Best of Balaton egyik alapító-főszervezője; Bonta Gáspár dizájner, a 360 design Budapest programigazgatója, a Hype and Hyper lapigazgatója; Trellay Levente, a 100sparks alapítója, a Telep és a Telep Galéria, valamint a Budapest Bägel alapítója; Partos Bence, a Mindset Pszichológia alapító-tulajdonosa; Pál István "Szalonna" népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes Művészeti vezetője, Prima Primissima Közönségdíjas és Érdemes művész, valamint a Highlight of Hungary csapata.

Novembertől ajánlhat a közönség is jelöltet a díjra.

A jelöltek listája februárban válik nyilvánossá, ezt követően március elején szavazhat a közönség. Ekkor dől el, hogy idén mely személyek, vállalkozások vagy társadalmi kezdeményezések kapják a Highlights of Hungary elismerést. A díjátadóra várhatóan március végén kerül sor.

A 2013-ban alapított, független Highlights of Hungary célja, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén évente elismerje és széles körben megismertesse a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket, valamint közösséget szervezzen azok alkotói és alakítói köré. A Highlights of Hungary kiemelt partnere az Mathias Corvinus Collegium (MCC).