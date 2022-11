– Néhány céltól nem szabad visszalépni, így a kormány azt a 2010-ben tett vállalását is teljesíteni kívánja, amely a nyugdíjak értékének megőrzéséről szól – emlékeztet a pénzügyminiszter által az Idősek Tanácsának múlt heti ülésén elmondottakra a Magyar Nemzet cikke. Varga Mihály jelezte, hogy novemberben 4,5 százalékkal emelik a nyugdíjakat, ami visszamenőleg az egész évre vonatkozni fog, és a nyugdíjprémiumot is kifizetik az idén. Az elmúlt tizenkét évben húsz százalékkal emelkedett a nyugdíjak vásárlóértéke a pénzügyminiszter tájékoztatása szerint. – Nemcsak a nyugdíjak értékét sikerült megőrizni, hanem a vásárlóértéküket is tudtuk növelni – fogalmazott Varga Mihály.

Emlékezetes: a második Orbán-kormány 2010-ben azt a vállalást tette, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét megőrzik, ugyanis a 2006–2010 közötti MSZP–SZDSZ-kormányzás időszakában a nyugdíjak reálértéke jelentősen csökkent. 2009-ben a Bajnai Gordon vezette szocialista kabinet végül a 13. havi nyugdíjat is eltörölte, ami az akkori válságos időszakban különösen rosszul érintette az időseket. A baloldali kormány ekkor vezette be a nyugdíjprémium intézményét, amit 3,5 százalék fölötti gazdasági bővülés esetén fizettek volna ki, azonban erre akkor semmi esély nem mutatkozott.

Végül 2017 volt az első év, amikor immár a jobboldali kormányzás eredményeként nyugdíjprémiumot is kaphattak az érintettek. A pénzügyminiszter az Idősek Tanácsa ülésén úgy fogalmazott, hogy ebben az időszakban egyszerre tudták csökkenteni a hiány mértékét és az államadósságot, továbbá 2019-ben már az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdasága voltunk.