Nobilis Márton a közlemény szerint kiemelte, idén is különös figyelmet kapnak a téli szezon népszerű termékei, mint például a húsok és húskészítmények, az élő halak, valamint az édesipari termékek. Emellett több terméktípus esetében emelt mintaszámmal, célzott laboratóriumi vizsgálatok is zajlanak majd. A kiemelten vizsgált termékek a szezonálisan kelendő gyümölcsök, a cukrászati kényelmi termékek, a fűszerek, valamint az alkoholos italok közül kerülnek ki.

Bár az országos akció sok tekintetben megújul idén, a célja változatlan marad. Az ellenőrzéssorozat továbbra is arra irányul, hogy az ünnepeket megelőző időszakban a megnövekedett forgalom mellett is biztonságos és jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira és a magyar családok asztalaira - hangsúlyozta az államtitkár az AM közleménye szerint.