A Maison Krug olyan partnerekkel keresi a kapcsolódási pontot az egész világon, akik filozófiája és látásmódja megegyezik a nagymúltú champagne-házéval. A – ma már 184 tagot számláló közösség – hasonló értékrenddel rendelkezik és olyan minőségi szolgáltatást nyújt, ami a saját szegmensében kiemelkedő. A Moët Hennessy–vel létrejött együttműködésnek köszönhetően, a BOTANIQ a régióban egyedülálló Krug-kínálatot biztosít, exkluzív

hozzáféréssel a teljes termékportfólióhoz. Így a vendégek Magyarországon is megkóstolhatják a világ legkiválóbb champagne-jait, a ház zászlóshajója, a Grande Cuvée pedig folyamatosan elérhető pohárral is.

A champagne-kínálat mellett a kastélyba látogató vendégek a 19 szoba közül, a Krug lakosztályt is választhatják, ahol az enteriőr a champagne márka karaktere alapján lett kialakítva.

Ebből is látszik, hogy a Krug Ambassade címmel nemcsak a páratlan champagne kínálat jár együtt, Krug Ambassade-nak lenni ennél sokkal többet jelent.

A Krug Ambassade nem egy díj vagy ajándék

– fogalmazott Langó Tamás, a BDPST Group executive sommelier-je, akit a Clarisse étteremben végzett kiemelkedő munkájáért a Michelin Guide is díjazott.

Az az étterem vagy hotel nevezheti magát Krug Ambassade-nak, amely esetében a minőség iránti elköteleződés megkérdőjelezhetetlen. Ez a komoly hagyományokra építő világmárka ezzel jelzi, hogy közös úton járunk és azonos értékeket tartunk fontosnak. A Krug Ambassade egy olyan, a Maison kiemelt és bizalmas partnereiből álló hálózat, melynek tagjai magukban hordozzák a Krug Maison szellemiségét, ezzel tovább adva annak értékeit és üzeneteit a világ különböző pontjain. A Krug Ambassade jelmondata: more than places, they are faces. Ez a kifejezés tökéletesen magába foglalja azt a nézetet, miszerint mi nemcsak partnereket keresünk, akik osztják a kiválóságra vonatkozó törekvéseinket, hanem egyben olyan Krug Lover-eket is, akik szívből keltik életre ezt a közös együttműködést. A BOTANIQ története Krug Ambassade-kent szinten egy Krug Lover-rel kezdődött, kinek példáját később az egész csapat követte. Két év szakmai felkészülés után büszkén és boldogan üdvözöljük őket a Krug Családban

– mondta el Szegedi Nóra, a Moët Hennessy középeurópai Brand managere a BOTANIQ-al való együttműködésről.

A bejelentéssel egy időben rendezték meg, a 2015 óta hagyománnyá vált, nemzetközi Single Ingredient eseményt, ahol Magyarországon is bemutatták az idei alapanyagot, a citromot. A Maison Krug minden évben olyan hozzávalót keres, ami az egész világon könnyen elérhető, de feldolgozása mégis különlegessé teszi az ételeket, ezzel is jelképezve a séfek és országok egyediségét.

A Krug Ambassade-ok séfjeit arra kérik, hogy ezen hozzávaló által inspirálva találjanak ki olyan, a saját kultúrájukra jellemző, mégis szokatlan fogásokat, amelyek tökéletesen harmonizálnak a Krug Grande Cuvée és a Krug Rosé ízjegyeivel, és kiemelik azokat. A korábbi évek után, többek között a rizst, burgonyát és hagymát követve, idén – első gyümölcsként – a citromra esett a választás, amely a frissességet, ropogósságot és a lendületes energiát képviseli 2023-ban.

Elegancia, egyediség és minőség jellemezte a kínálatot

Fotó: Kondella Misi Photography / Forrás: Krug

A Krug x Lemon eseményre a BOTANIQ Turai Kastély séfje, Szűcs György és Farkas Richárd, a BDPST Group kreatív séfje közösen álmodta meg a magyar hagyományokra építő, egyben a citrommal ötvözhető menüsort. A vendégek megkóstolhatták György Pisztráng, fekete citrom,

sóska névre hallgató fogását is, amely a Krug The Zeist Is Yet To Come szakácskönyvben is szerepel.

A séfek által megálmodott recepteket a Krug a The Zeist Is Yet To Come című albumban foglalta össze: 25 ország több mint 112 kiváló séfje – akik összesen 113 Michelin-csillaggal büszkélkedhetnek – mutat rá a citrom ízének, textúrájának, vibráló energiájának felhasználhatóságára. A könyvet a régióban Turán mutatták be először a világ több pontjáról érkező champagne-rajongóknak, akik első kézből kóstolhatták meg a kiemelkedő tételeket.

A kifejezetten erre az alkalomra készített menüsor fogásai a jövőben elérhetőek lesznek a kastély Clarisse éttermében is az egyedülállóan széles Krug kínálat mellett.

Az esemény a Fine Brands Company kreatív együttműködésével valósult meg. A disztribútor és a Moët Hennessy (MH) közös munkája már több évre tekint vissza hivatalos hazai forgalmazóként. Rozsnyói Krisztián, a Fine Brands Company értékesítésért és marketingért felelős vezetője így nyilatkozott az együttműködésről:

Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben Magyarországon egy exkluzív Krug x Lemon esemény alkalmával mutathattuk be a nemzetközi és hazai újságírók és champagne-szakértők számára a közös munkánk eredményét. Különleges szakmai kihívás a világ vezető champagne márkáival dolgozni, és a márkatulajdonos iránymutatása és az általuk adott inspirációk alapján a lokális piacra releváns, a személyiségüket megragadó és még magasabb szintre emelő márkaépítő kommunikációt meghatározni és az ehhez tartozó hosszútávú partneri kapcsolatokat kialakítani. A KRUG Single Ingredient esemény egy kiváló alkalom volt arra, hogy a BOTANIQ Turai Kastéllyal együttműködve, egy igazán különleges környezetben szólíthassuk meg a célközönségünket, ahol egy minden érzékszervre kiterjedő élményt kínálhattunk számukra.

A nemzetközi és hazai vendégek kényelmes utazásáról az Audi Hungary gondoskodott