A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető egy, svájci vállalatvezetőkkel rendezett kerekasztal-beszélgetést követően arról számolt be, hogy az utóbbi időszakban kétszer is a feje tetejére állt a világgazdaság, de hazánkban ennek dacára is sikerült tavaly a valaha volt legsikeresebb évet zárni gazdaságilag, és mára bizonyos, hogy idén is újabb csúcsok fognak születni.