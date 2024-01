a horgászapplikáció valamennyi érvényes horgászokmányt tartalmazza majd. Az elektronikus fogási napló első körben a turista horgászoknál, majd 2025-től választhatóan minden horgásznál elérhető lesz. Az alkalmazásban a fogások is hitelesen rögzítehetők lesznek, és területi jegyet is lehet majd a telefon segítségével vásárolni, emellett a felhasználókat horgászhelykereső is segíti.