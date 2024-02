„Minket állandóan azzal vádolnak – mondjuk így, Brüsszelben, sokszor olasz egyetértéssel is, legalábbis korábban –, hogy Magyarországon az igazságszolgáltatás függetlenségét sérti a kormány. Ehhez képest most a kormánytól azt követelik, hogy avatkozzon be egy igazságszolgáltatási eljárásba”