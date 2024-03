Nobilis Márton a szezon végéig tartó ellenőrzés részeredményeiről szólva elmondta, az akció első szakaszában eddig 1117 helyen végeztek ellenőrzést, ebből 688 helyen a kereskedelemben, nagyrészt üzletekben és piacokon.

Egy kicsivel rosszabbak lettek a számok, mint korábban, ez valószínűleg annak a kereskedői viselkedésnek köszönhető, amivel megpróbálják a fogyasztás visszaesése miatt kiesett nyereséget visszapótolni

– ismertette az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra, az ágazat szereplőinek a nehezebb helyzetük ellenére is be kell tartani az élelmiszerbiztonsági-szabályokat, annak érdekében, hogy a magyar családok asztalára továbbra is ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű élelmiszer kerüljön.

Magyarország képes jó minőségű élelmiszert előállítani, és ebben az időszakban is figyelni kell arra, hogy a kereskedők betartsák a szabályokat

– hangsúlyozta az államtitkár.

Kiemelte,

a korábbi évekhez viszonyítva idén megnőtt az ellenőrzések száma, az eddigi eredmények alapján több büntetést szabott ki és több élelmiszert hívott vissza a hatóság, mint 2023-ban.

A legtöbb termékköri problémát a sonkáknál találták, a másik ilyenkor népszerű élelmiszer, a tojás esetében pedig a hatóság idei tapasztalatai szerint a tavalyhoz képest csökkent a szabálytalanságok száma – tette hozzá.